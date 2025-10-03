Al Teatro Regio di Capitanata va in scena ' Disincanto' con le donne vittime di violenza
Alcune donne vittime di violenza hanno deciso di salire sul palco di un teatro, affiancate dalle danzatrici foggiane OrEx di Francesca Trisciuoglio Capozzi e lo faranno il 12 dicembre al Teatro Regio di Capitanata."Sono donne che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita, dunque che si sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
In questa notizia si parla di: teatro - regio
Cristiano De André torna al Teatro Regio
Nek in concerto al Teatro Regio
La Rinascente, il teatro Regio, la Juventus e altre aziende: le offerte di lavoro aperte a Torino
Dietro le Quinte del Teatro Regio: Un Viaggio nella Magia del Palcoscenico Una visita guidata straordinaria e ricca di fascino, che ti condurrà alla scoperta delle aree più significative del prestigioso Teatro Regio di Torino, un autentico simbolo della cultura - facebook.com Vai su Facebook
Teatro Alla Scala & Teatro Regio di Torino Support Teatro La Fenice Workers - X Vai su X
Al Teatro Regio va in scena L'elisir d'amore firmata Menghini - Al Teatro Regio, dal 28 gennaio al 5 febbraio, va in scena L'elisir d'amore, melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani. Si legge su ansa.it
In scena "L’elisir d’amore" di Gaetano Donizetti - Al Teatro Regio, dal 28 gennaio al 5 febbraio 2025, va in scena L’elisir d’amore, melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani. Come scrive rainews.it