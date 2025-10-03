Al Teatro Regio di Capitanata va in scena ' Disincanto' con le donne vittime di violenza

Alcune donne vittime di violenza hanno deciso di salire sul palco di un teatro, affiancate dalle danzatrici foggiane OrEx di Francesca Trisciuoglio Capozzi e lo faranno il 12 dicembre al Teatro Regio di Capitanata."Sono donne che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita, dunque che si sono. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it