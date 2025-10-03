Al teatro Al Convento Giovanna Carrozza porta in scena il suo monologo su quanto è difficile essere attrice oggi

Domenica 12 ottobre alle ore 18 al Teatro Al Convento in via Castellana Bandiera 66 a Palermo andrà in scena “Specchio, specchio delle mie brame, sono attrice, ma faccio la fame”, il nuovo spettacolo comico e semiserio interpretato da Giovanna Carrozza e scritto da Valeria Martorelli.Un monologo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

