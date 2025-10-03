Al Museo della grafica ' Dialogando sull' arte digitale'

Nell'ambito della mostra Unframed - Verso una nuova realtà (Bastione del Parlascio, Pisa 19 Settembre - 12 Ottobre 2025), prodotta da EstOvestEst-APS e realizzata con il patrocinio del Comune di Pisa, della Central Academy of Fine Arts (CAFA) e dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, e con il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it