Al Museo Campano il concerto di un pianista di fama internazionale

Casertanews.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una serata di intensa raffinatezza quella in programma domenica 5 ottobre alle ore 18:30 presso il Museo Campano di Capua con Simone Pedroni, pianista di fama internazionale e già Gold Medal al Concorso Van Cliburn, protagonista di un recital che attraversa secoli e stili in un dialogo continuo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: museo - campano

Autunno Musicale al via con Simon Zhu: doppio concerto al Museo Campano di Capua

Museo Campano di Capua, misure per la rimozione delle barriere architettoniche

Il Museo Campano diventa accessibile a tutti: via libera al Peba

museo campano concerto pianistaAl Museo Campano il concerto di un pianista di fama internazionale - Una serata di intensa raffinatezza quella in programma domenica 5 ottobre alle ore 18:30 presso il Museo Campano di Capua con Simone Pedroni, pianista di fama internazionale e già Gold Medal al ... Lo riporta casertanews.it

museo campano concerto pianistaAUTUNNO MUSICALE - Il ‘Premio Paganini’ Simon Zhu inaugura la rassegna: doppio concerto al Museo Campano - Simon Zhu, vincitore dell’ultima edizione del Premio “Paganini”, tra i più acclamati giovani violinisti della scena internazionale, terrà a battesimo la XXXI edizione della rassegna Au ... casertafocus.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Museo Campano Concerto Pianista