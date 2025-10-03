Al Museo Campano il concerto di un pianista di fama internazionale
Una serata di intensa raffinatezza quella in programma domenica 5 ottobre alle ore 18:30 presso il Museo Campano di Capua con Simone Pedroni, pianista di fama internazionale e già Gold Medal al Concorso Van Cliburn, protagonista di un recital che attraversa secoli e stili in un dialogo continuo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Autunno Musicale al via con Simon Zhu: doppio concerto al Museo Campano di Capua
Museo Campano di Capua, misure per la rimozione delle barriere architettoniche
Il Museo Campano diventa accessibile a tutti: via libera al Peba
AUTUNNO MUSICALE - Il ‘Premio Paganini’ Simon Zhu inaugura la rassegna: doppio concerto al Museo Campano - Simon Zhu, vincitore dell’ultima edizione del Premio “Paganini”, tra i più acclamati giovani violinisti della scena internazionale, terrà a battesimo la XXXI edizione della rassegna Au ... casertafocus.net scrive