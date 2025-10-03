Al Golf Club Perugia si presenta il Team Vannacci Arditi e il libro Vent’anni di Sovranismo

Perugiatoday.it | 3 ott 2025

Un evento politico-culturale di primo piano si terrà oggi, venerdì 3 ottobre, a Perugia, presso il Golf Club in Località Santa Sabina. A partire dalle ore 19:00, l’incontro, a ingresso libero, sarà centrato sulla presentazione ufficiale del “Team Vannacci Arditi Perugia” e del libroVentanni di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

