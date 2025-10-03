Al GF Giulia Soponariu cita Meloni e viene subito chiamata in confessionale gli inquilini | Siamo su Canale 5

Continuano a far discutere le frasi d Giulia Soponariu al Grande Fratello. La concorrente ha citato Giorgia Meloni durante una cena con gli altri inquilini, canticchiando "Io sono Giorgia, sono una donna", ed è stata immediatamente chiamata in confessionale dagli autori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La torinese Giulia Daniela Soponariu è tra i concorrenti del Grande Fratello 2025: aveva vinto Miss Reginetta d'Italia 2023

Giulia Soponariu, dopo gli scivoloni degli scorsi giorni, cita Giorgia Meloni e gli autori del Grande fratello la richiamano subito.

Giulia Soponariu al centro delle polemiche al GF: prima alcune frasi controverse, poi un richiamo degli autori dopo aver citato la Meloni.

