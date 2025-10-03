Al fianco delle piazze pacifiche per Gaza | il Pd reggino aderisce allo sciopero generale Cgil

Reggiotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non è accettabile che il governo provi a ignorare o a criminalizzare il grido che si leva dalle piazze del Paese, colme di cittadini che in modo pacifico manifestano solidarietà al popolo palestinese e chiedono pace e giustizia in Medio Oriente".Lo afferma Giuseppe Panetta, segretario della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

