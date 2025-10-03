Al fianco delle piazze pacifiche per Gaza | il Pd reggino aderisce allo sciopero generale Cgil

"Non è accettabile che il governo provi a ignorare o a criminalizzare il grido che si leva dalle piazze del Paese, colme di cittadini che in modo pacifico manifestano solidarietà al popolo palestinese e chiedono pace e giustizia in Medio Oriente".Lo afferma Giuseppe Panetta, segretario della. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Oggi e domani dalle 17.00 alle 20.00 presidio a Piazza Sant'Anna al fianco della Palestina L'assemblea cittadina del martedì per la Palestina si terrà DOMANI A PIAZZA SANT'ANNA alle 18.30 in adesione alle 100 piazze per Gaza Vai su Facebook

In piazza a #Roma al Colosseo, al fianco della #GlobalSumudFlotilla . Contro l’atto di pirateria internazionale di Israele. Basta con il #genocidio del popolo di #Palestina #Gaza - X Vai su X

Sciopero per Gaza, Panetta (Pd): ‘Al fianco delle piazze pacifiche, basta criminalizzare il dissenso’ - "Quelle piazze esprimono un sentimento diffuso e profondo, che attraversa l’Italia e che rivendica con forza il diritto a manifestare in modo libero e pacifico" la nota ... Riporta citynow.it

Il Pd di Reggio Calabria aderisce allo sciopero nazionale indetto dalla Cgil: "Solidarietà alle piazze pacifiche per Gaza" - Il Partito Democratico di Reggio Calabria annuncia la propria adesione allo sciopero nazionale indetto dalla Cgil, schierandosi al fianco delle mobilitazioni pacifiche che in tutta Italia chiedono pac ... Lo riporta reggiotv.it