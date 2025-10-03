Al Festival Nazionale Economia Civile lectio Nobel Spence su ' disuguaglianza Nazioni'
Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Nell'ambito della 7ª edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile dedicata a “Democrazia partecipata. La sfida delle Intelligenze Relazionali”, Michael Spence, Premio Nobel per l'Economia 2001, ha tenuto la sua Lectio Civilis all'interno del panel “La disuguaglianza delle Nazioni”, approfondendo le fratture della crescita nell'economia globale e le condizioni per renderla più equa nell'era dell'intelligenza artificiale. Muovendo dalla cornice valoriale dell'economia civile — inclusione, cooperazione e responsabilità condivisa — Spence ha collegato i nodi della produttività europea con il tema generale del Festival: allenare le intelligenze relazionali per una democrazia più solida nell'impatto delle nuove tecnologie. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: festival - nazionale
