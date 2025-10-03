Al Festival Nazionale dell’Economia Civile la voce delle istituzioni del Cnel e dell’impresa cooperativa

3 ott 2025

Nella cornice della 7ª edizione del Festival Nazionale dellEconomia Civile dedicata al tema “Democrazia partecipata. La sfida delle Intelligenze Relazionali”, si è tenuto il panel “Dialoghi per il domani: democrazia, inclusione, rigenerazione”, moderato da Elisabetta Migliorelli (Vicedirettore Tg2). Un confronto sui modelli socio-economici del futuro, che ha riunito – tra gli altri – Giacomo Parenti (Direttore della Città metropolitana di Firenze), Massimiliano Monnanni (Segretario generale del CNEL) e Mirella Maffei (Vicedirettrice generale di Assimoco). Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

