Al Duchessa Isabella ’Jack & Licia’ presentato da Simone Zagagnoni

Oggi dalle 18.30, presso l’Hotel Duchessa Isabella di via Palestro 70, verrà presentato al pubblico il nuovo libro di Simone Zagagnoni, intitolato ’Jack & Licia’. Con questo romanzo, l’autore ferrarese firma la sua opera più intima e personale, un racconto che intreccia i fili della memoria con quelli dell’anima. Siamo nei primi anni ’90: un tempo in cui le grandi compagnie di amici animavano le strade, le case erano rifugi di sogni condivisi e le notti si consumavano tra il rombo di una Vespa e i silenzi carichi di significato. È in questo scenario che nascono ’Jack e Licia’, due ragazzi qualunque, ma capaci di incarnare la leggerezza e l’intensità di un’età irripetibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

