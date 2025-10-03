Al di là del pareggio a Reggio Emilia i tifosi hanno apprezzato la prestazione della squadra Abbiamo visto lo Spezia come piace a noi Con questo spirito possiamo risalire la china

"Abbiamo visto uno Spezia combattivo come piace a noi, con questo spirito possiamo risalire la china. L’espulsione di Hristov? Ci ha lasciato molte perplessità". I tifosi aquilotti, incassato il pareggio di Reggio Emilia, guardano con fiducia alla gara di domani contro la corazzata Palermo: "Nel nostro ‘Picco’ nessuno passeggia, insieme per l’impresa". Tra i 500 del ‘Mapei’ c’era Alessandro Pellini: "Nel primo tempo lo Spezia ha dominato, poi in 10 è andato in difficoltà, anche dal punto di vista mentale. Bene Lapadula, ha dato carattere e incisività all’attacco. Ora sotto con il Palermo, in casa nostra non dobbiamo temere nessuno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

