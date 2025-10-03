Al di là del pareggio a Reggio Emilia i tifosi hanno apprezzato la prestazione della squadra Abbiamo visto lo Spezia come piace a noi Con questo spirito possiamo risalire la china
"Abbiamo visto uno Spezia combattivo come piace a noi, con questo spirito possiamo risalire la china. L’espulsione di Hristov? Ci ha lasciato molte perplessità". I tifosi aquilotti, incassato il pareggio di Reggio Emilia, guardano con fiducia alla gara di domani contro la corazzata Palermo: "Nel nostro ‘Picco’ nessuno passeggia, insieme per l’impresa". Tra i 500 del ‘Mapei’ c’era Alessandro Pellini: "Nel primo tempo lo Spezia ha dominato, poi in 10 è andato in difficoltà, anche dal punto di vista mentale. Bene Lapadula, ha dato carattere e incisività all’attacco. Ora sotto con il Palermo, in casa nostra non dobbiamo temere nessuno". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: pareggio - reggio
Reggiana-Spezia Arriva un pareggio che lascia l’amaro in bocca per le occasioni create nella ripresa dai granata che non hanno saputo sfruttare la superiorità numerica. Leggi l'analisi della partita di Wainer Magnani Vai su Facebook
Al di là del pareggio a Reggio Emilia i tifosi hanno apprezzato la prestazione della squadra. "Abbiamo visto lo Spezia come piace a noi. Con questo spirito possiamo risalire ... - Resta un po’ di rammarico per l’espulsione di Hristov "In inferiorità numerica è diventato tutto più difficile". Come scrive sport.quotidiano.net