Al Cnr di Pisa oltre 100 scienziati da 25 Paesi contro il consumo di suolo

Pisatoday.it | 3 ott 2025

Dal 5 al 9 di ottobre, fa tappa al Cnr di Pisa il più importante convegno internazionale sul consumo di suolo in ambito urbano, con 111 scienziati provenienti da 25 Paesi diversi ed in parallelo il seminario della Fao-Global soil partnership.L’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

