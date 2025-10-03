Al Cnr di Pisa oltre 100 scienziati da 25 Paesi contro il consumo di suolo
Dal 5 al 9 di ottobre, fa tappa al Cnr di Pisa il più importante convegno internazionale sul consumo di suolo in ambito urbano, con 111 scienziati provenienti da 25 Paesi diversi ed in parallelo il seminario della Fao-Global soil partnership.L’Istituto di ricerca sugli ecosistemi terrestri del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: pisa - oltre
Punte Pisa, oltre a Simeone c’è di... più. Interesse per Nzola: è in uscita dalla Viola
Riasfaltature in Provincia di Pisa, Angori: "Oltre 500mila euro di lavori in corso"
Sperimentata a Pisa l'ambulanza del futuro, oltre il 5G e con realtà aumentata
Oltre che in libreria, Libreria Fogola Pisa, dalle ore 10 alle 20 ci troverete al Pisa Book Festival con le bellissime storie di Fazi Editore! Vi aspettiamo sia in libreria che al Pisa Book Festival! - facebook.com Vai su Facebook
Da Starlink alle fake news, passando per la rivoluzione digitale: torna l’Internet Festival a Pisa - Cosa resta della nostra identità quando algoritmi ed intelligenza artificiale predicono i ... Come scrive gonews.it