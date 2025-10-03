Al carcere Due Palazzi di Padova aprono le stanze dell’amore le prime in tutta Italia
(Adnkronos) – Da lunedì i detenuti del carcere Due Palazzi di Padova saranno i primi in tutta Italia ad avere a disposizione le 'stanze dell’amore'. Per due ore e mezza, suddivisi in tre turni al giorno, i detenuti a cui sarà dato il permesso dal magistrato di sorveglianza potranno avere incontri intimi in un ambiente . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Al carcere Due Palazzi arrivano le stanze dell’amore, incontri privati per reclusi e partner - Svolta storica con la sentenza della Corte Costituzionale: da lunedì 6 ottobre, i detenuti potranno trascorrere due ore e mezza in totale riservatezza con mogli o conviventi. Scrive padovaoggi.it