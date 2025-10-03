Al Campania Libri Festival la presentazione del libro Nuda con i vestiti di Aline Improta

Napolitoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Molto più di un’autobiografia, un viaggio autentico nell’anima, un manuale di consapevolezza per un percorso di rinascita che ci ricorda quanto sia potente il coraggio di spogliarsi delle maschere e imparare ad amare la parte più autentica di noi.2025: Un palcoscenico dove ognuno recita una parte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campania - libri

Libri e zaini sempre più cari: in Campania la scuola pesa sul bilancio familiare

SBS Edizioni al Campania Libri Festival 2025

Campania Libri Festival, la fiera dell’editoria torna dal 2 ottobre nel segno del numero 4

campania libri festival presentazioneAl Campania Libri Festival, la presentazione del libro “Nuda con i vestiti” di Aline Improta - Molto più di un’autobiografia, un viaggio autentico nell’anima, un manuale di consapevolezza per un percorso di rinascita che ci ricorda quanto sia potente il coraggio di spogliarsi delle maschere e i ... napolitoday.it scrive

campania libri festival presentazioneMassimo Moscati racconta Sergio Corbucci al Campania Libri Festival - La casa editrice Martin Eden vi aspetta, nell’ambito del Campania Libri Festival, per la presentazione in anteprima del volume L’altro Sergio. Scrive napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Campania Libri Festival Presentazione