Aidem Intelligenza Artificiale a scuola | al via la formazione obbligatoria dopo le Linee Guida MIM DM 166 25 e l’AI Act Formazione accreditata
Corso online accreditato (15 ore) rivolto a tutto il personale scolastico (Dirigenti, DSGA, personale ATA, docenti, referenti digitali e collaboratori), per fornire supporto nell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dall’AI Act e nel tradurre in attività concrete i nuovi adempimenti introdotti dalle Linee Guida MIM (DM 16625), garantendo un utilizzo sicuro, inclusivo e innovativo dell’Intelligenza Artificiale a scuola. Il . L'articolo (Aidem) Intelligenza Artificiale a scuola: al via la formazione obbligatoria dopo le Linee Guida MIM (DM 16625) e l’AI Act (Formazione accreditata) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: aidem - intelligenza
AI a scuola: è arrivato il momento di formarsi! Con il D.M. 166/25 e l’AI Act, la formazione sull’intelligenza artificiale è diventata obbligatoria per il personale scolastico. Ma come orientarsi tra DPIA, FRIA, ruoli e responsabilità? Sono la formatrice di un nuov Vai su Facebook
Intelligenza artificiale a scuola, Fontana e Tironi “Lombardia pronta per una grande rivoluzione” - MILANO (ITALPRESS) – L’intelligenza artificiale, se usata bene, può rendere ancora più proficuo il tempo degli insegnanti, migliora le esposizioni e crea ... Scrive ilnordestquotidiano.it
Oltre la lavagna: 30 percorsi dell’Intelligenza Artificiale per trasformare la scuola - Ogni epoca ha visto arrivare strumenti che sembravano destinati a rivoluzionarla: la lavagna nera, i libri di testo, il ... Secondo orizzontescuola.it