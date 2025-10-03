AI generativa l' orchestra musicale che crea un film sempre diverso

OOVIE studios ribalta i ruoli: non è più la musica classica ad accompagnare un film ma nasce direttamente dai suoni e diventa uno spettacolo. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - AI generativa, l'orchestra musicale che crea un film sempre diverso

La mostra “The New Orchestra. Dalle comunità montane alla comunità del futuro” nasce da 6 residenze artistiche. Seguiteci, ve le raccontiamo una per una. ?La residenza di Olivia Mihaltianu ha preso forma a Rorà, in Val Pellice, grazie alla collaborazion Vai su Facebook

L'intelligenza artificiale generativa nell’industria musicale: un’opportunità, ma con regole certe - up di AI generativa nel settore musicale si fanno sempre più rilevanti e ogni giorno si susseguono annunci di nuovi strumenti per la creazione di contenuti discografici e ... Lo riporta huffingtonpost.it