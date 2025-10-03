Milano, 3 ott.(Adnkronos) - Si è svolto questo pomeriggio presso il Made competence center di Milano “The ConversAItion - Dialoghi di Agricoltura e Innovazione”, l'evento promosso da Syngenta nell'ambito della Milano Digital Week 2025, di cui l'azienda è partner ufficiale. L'iniziativa ha rappresentato "un'occasione fondamentale per approfondire le prospettive future dell'agricoltura e analizzare l'impatto rivoluzionario dell'intelligenza artificiale su un settore in costante trasformazione". La questione è tanto semplice quanto complessa: "come nutrire una popolazione mondiale che raggiungerà i 10 miliardi di persone entro il 2050, quando già oggi un terzo del suolo globale risulta degradato e i cambiamenti climatici minacciano costantemente le colture?". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ai, Feroz Sheikh (Syngenta): "In agricoltura opportunità di mercato da 50 miliardi"