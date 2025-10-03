Ai domiciliari per furto ruba anche ai familiari | 43enne portato in carcere
Il 20 settembre scorso era stato arrestato per furto in abitazione e posto ai domiciliari presso alcuni familiari in città. Nonostante la misura, il 43enne avrebbe commesso altri furti all’interno della stessa abitazione ai danni dei suoi congiunti, che hanno deciso di revocargli il consenso a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: domiciliari - furto
