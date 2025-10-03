Ai domiciliari per furto ruba anche ai familiari | 43enne portato in carcere

Parmatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 settembre scorso era stato arrestato per furto in abitazione e posto ai domiciliari presso alcuni familiari in città. Nonostante la misura, il 43enne avrebbe commesso altri furti all’interno della stessa abitazione ai danni dei suoi congiunti, che hanno deciso di revocargli il consenso a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: domiciliari - furto

Tenta un furto in abitazione. Richiedente asilo ai domiciliari

Valmontone. 4 cileni arrestati dai Carabinieri all’outlet per furto aggravato. In manette anche una 41enne del posto per evasione dai domiciliari

Furto banche dati, il Riesame di Milano respinge i domiciliari per Pazzali

domiciliari furto ruba familiariSettimo Torinese: evade due volte dai domiciliari e ruba nei negozi. Bloccato dai Carabinieri - Ai domiciliari per furti, lascia l’abitazione in due occasioni: le segnalazione di un esercente, intervento della Tenenza dell’Arma e riscontro su vestiti identici a quelli descritti in un precedente ... Riporta giornalelavoce.it

Furto nella villa di Denis Verdini, rubati oggetti preziosi - Indagini dei carabinieri sul furto subito da Denis Verdini, 74 anni, alcuni giorni fa nella villa di Firenze dove sta scontando la detenzione domiciliare per le condanne per ... Come scrive tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Domiciliari Furto Ruba Familiari