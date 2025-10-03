Aggredito medico dello Spallanzani | colpito al volto con un casco dopo la manifestazione per Gaza a Roma
Un medico dell'istituto Spallanzani di Roma è stato aggredito nella sera di giovedì 2 ottobre. Tre individui lo hanno colpito al volto con un casco e gli hanno strappato la bandiera palestinese che portava. La Funzione Pubblica della Cgil Roma e Lazio: "Non è ancora chiara la matrice dell'aggressione". 🔗 Leggi su Fanpage.it
