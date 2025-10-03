Agenti feriti e disordini in tutta Italia per lo sciopero generale dei Pro Pal

Iltempo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cortei in 100 città italiane per lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e della causa palestinese. Per gli organizzatori, da Nord a Sud sono scesi in piazza oltre 2milioni di persone. Per il Viminale, in Italia si sono svolte 29 manifestazioni alle quali hanno preso parte circa 400mila persone. Da Firenze, dove ha preso parte alla Leopolda, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha parlato di una stima di presenze "tra le 400mila e le 500mila persone" in piazza "che non sono poche, non voglio dirlo per sminuire, è il solito discorso dei numeri quando ci sono queste manifestazioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

agenti feriti e disordini in tutta italia per lo sciopero generale dei pro pal

© Iltempo.it - Agenti feriti e disordini in tutta Italia per lo sciopero generale dei Pro Pal

In questa notizia si parla di: agenti - feriti

Violenta rissa tra stranieri lungo le Mura, due uomini feriti: intervengono gli agenti

Violenta rissa tra stranieri lungo le Mura, due uomini feriti: intervengono gli agenti

Poliziotti inseguono i ladri, complice appostato spruzza estintore e la volante si schianta: 2 agenti feriti a Rimini

agenti feriti disordini tuttaAgenti feriti e disordini in tutta Italia per lo sciopero generale dei Pro Pal - Cortei in 100 città italiane per lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e della causa ... Segnala iltempo.it

agenti feriti disordini tuttaTajani, 'vicino agli agenti feriti da estremisti violenti' - "Ringrazio tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che oggi, come nei giorni scorsi, hanno garantito lo svolgimento delle manifestazioni riuscendo a ridurre i disse ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Agenti Feriti Disordini Tutta