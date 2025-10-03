Agenti feriti e disordini in tutta Italia per lo sciopero generale dei Pro Pal
Cortei in 100 città italiane per lo sciopero generale proclamato da Cgil e Usb a sostegno della Global Sumud Flotilla e della causa palestinese. Per gli organizzatori, da Nord a Sud sono scesi in piazza oltre 2milioni di persone. Per il Viminale, in Italia si sono svolte 29 manifestazioni alle quali hanno preso parte circa 400mila persone. Da Firenze, dove ha preso parte alla Leopolda, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha parlato di una stima di presenze "tra le 400mila e le 500mila persone" in piazza "che non sono poche, non voglio dirlo per sminuire, è il solito discorso dei numeri quando ci sono queste manifestazioni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Oltre a manifestazioni pacifiche da Nord a Sud, la giornata è stata scandita anche da momenti di tensione e in alcuni casi scontri violenti fra antagonisti e forze dell’ordine, che tra ieri e oggi registrano 50 agenti feriti. #Tg1 Elena Fusai - X Vai su X
Tajani, 'vicino agli agenti feriti da estremisti violenti' - "Ringrazio tutte le donne e gli uomini delle forze dell'ordine che oggi, come nei giorni scorsi, hanno garantito lo svolgimento delle manifestazioni riuscendo a ridurre i disse ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive