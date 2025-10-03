Agenda Sud 16 milioni per le scuole del Mezzogiorno | Emendamento al Decreto Scuola per contrastare la dispersione scolastica

L'esame del Decreto Scuola 1272025 alla Commissione Cultura del Senato entra nel vivo con la presentazione di un emendamento strategico destinato alle istituzioni scolastiche del Mezzogiorno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scuola, ulteriori 500 milioni di euro per Agenda Sud e Agenda Nord: più risorse e più scuole coinvolte per ridurre i divari educativi

Visita in Calabria del Ministro Valditara: “820 milioni per la regione, il 25% delle scuole in fase di riqualificazione grazie ai fondi PNRR e Agenda Sud”

Agenda Sud e Agenda Nord: 500 milioni di euro per ridurre i divari e contrastare la dispersione scolastica. Ecco i DECRETI e l’elenco delle scuole

Agenda Sud e Agenda Nord: 500 milioni di euro per ridurre i divari e contrastare la dispersione scolastica. DECRETI ed elenco delle scuole - Con due decreti distinti firmati il 9 settembre 2025, il Ministero dell'Istruzione ha destinato complessivamente 500 milioni di euro ...

500 milioni di euro per rafforzare le scuole nelle aree fragili: al via i progetti Agenda Sud e Agenda Nord - Scopri come il Ministero investe 500 milioni di euro per le scuole nelle aree fragili e combattere la dispersione scolastica.