Affetto da maculopatia paziente tornerà a vedere

Padovaoggi.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo traguardo per l’oculistica veneta: agli ospedali Riuniti Padova Sud è stato eseguito con successo il primo impianto di lente intraoculare telescopica con sistema galileiano su un paziente affetto da grave maculopatia degenerativa. L’intervento, condotto dall’équipe della UOC di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: affetto - maculopatia

affetto maculopatia paziente torner224Affetto da maculopatia, paziente tornerà a vedere - Agli ospedali Riuniti Padova Sud è stato eseguito con successo il primo impianto di lente intraoculare telescopica con sistema galileiano su un paziente affetto da diagnosi degenerativa. Scrive padovaoggi.it

affetto maculopatia paziente torner224Maculopatia, impiantata per la prima volta una lente telescopica intraoculare agli Ospedali Riuniti Padova Sud: «Ora potrà rivedere i volti dei suoi familiari» - Potrà di nuovo prendere in mano un libro, guardare la televisione, riconoscere i volti dei familiari e orientarsi meglio negli spazi, il paziente che, negli scorsi ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Affetto Maculopatia Paziente Torner224