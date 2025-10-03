Affetto da maculopatia paziente tornerà a vedere
Un nuovo traguardo per l'oculistica veneta: agli ospedali Riuniti Padova Sud è stato eseguito con successo il primo impianto di lente intraoculare telescopica con sistema galileiano su un paziente affetto da grave maculopatia degenerativa. L'intervento, condotto dall'équipe della UOC di.
Maculopatia, impiantata per la prima volta una lente telescopica intraoculare agli Ospedali Riuniti Padova Sud: «Ora potrà rivedere i volti dei suoi familiari» - Potrà di nuovo prendere in mano un libro, guardare la televisione, riconoscere i volti dei familiari e orientarsi meglio negli spazi, il paziente che, negli scorsi ...