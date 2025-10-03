Affari Tuoi vinti 300 mila euro per il secondo giorno di seguito De Martino scherza | Non so se ci vedremo domani
Colpo di scena ad Affari Tuoi: dopo la vittoria di ieri di 300 mila euro, anche il concorrente di venerdì 3 ottobre 2025 è arrivato fino alla fine con il pacco contenente il montepremi più alto. Scopriamo insieme chi è e come si è volta la puntata. Affari Tuoi, vinti di nuovo 300 mila euro per il secondo giorno di fila. Puntata speciale di Affari Tuoi quella andata in onda nel pre-serale di Rai1 di venerdì 3 ottobre 2025. Stefano De Martino ha infatti festeggiato il suo compleanno spegnendo anche le candeline insieme all’amico Hebert Ballerina, ormai presenza fissa del programma. Come concorrente è stato selezionato Angelo Russo, proveniente dalla Sardegna che ha giocato insieme alla compagna Giulia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
