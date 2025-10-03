Affari Tuoi vinti 300.000 euro | Francesca Calabria centra il montepremi massimo nella puntata del 2 ottobre 2025
Serata da ricordare a Affari Tuoi: nella puntata di giovedì 2 ottobre 2025 su Rai 1, Francesca, concorrente della Regione Calabria, ha sbancato il game show condotto da Stefano De Martino portando a casa 300.000 euro, il montepremi più alto della stagione. Indice. Affari Tuoi, vinti 300.000 euro: la partita. Il testa a testa finale: 100.000 vs 300.000. Il verdetto: 300.000 euro nel pacco di Francesca. Un percorso lungo 38 puntate. FAQ. Affari Tuoi, vinti 300.000 euro: la partita. Francesca apre con un pacco blu dal valore minimo, quindi decide di cambiarlo e prosegue eliminando diversi importi bassi che consolidano la fiducia nel pacco rosso davanti a lei. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: affari - tuoi
TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA
RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”
SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI
Nella puntata del 2 ottobre di Affari Tuoi ha giocato Francesca Atorino dalla Calabria. Dopo un cambio pacco a inizio partita, la concorrente continua a fidarsi del suo istinto, convinta di avere 300mila euro. E così è stato - facebook.com Vai su Facebook
In access prime time “Affari tuoi” registra il 21,8% di share e 4 milioni 501 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X
Affari tuoi regala 300mila euro ma perde ancora: La ruota della fortuna non si batte - Ad Affari tuoi vinti 300mila euro nella puntata del 2 ottobre ma gli ascolti vanno a La ruota della fortuna che vola con 5 milioni di spettatori ... Riporta ultimenotizieflash.com
La Calabria esulta su Rai 1: serata fortunata ad “Affari Tuoi”, vinti 300 mila euro - Al programma “Affari Tuoi”, infatti, una donna di Praia a Mare ha vinto 300 mila euro. Secondo strettoweb.com