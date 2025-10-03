Affari Tuoi Francesca rifiuta 200mila euro e vince i 300mila | premiato il coraggio

Serata da ricordare a Affari Tuoi, il popolare game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino. Nella puntata di ieri, infatti, la concorrente Francesca dalla Calabria ha centrato una vittoria clamorosa, riuscendo a. L'articolo proviene da Tivvùsia. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Affari Tuoi, Francesca rifiuta 200mila euro e vince i 300mila: premiato il coraggio

In questa notizia si parla di: affari - tuoi

TEMPTATION ISLAND: UN FENOMENO COME AFFARI TUOI CHE TIENE VIVA LA TV GENERALISTA

RAI VS MEDIASET: “AFFARI TUOI LUDOPATIA? SOLO QUANDO STRACCIA LA CONCORRENZA”

SCOTTI: AFFARI TUOI? LA RUOTA NON STA A GUARDARE. A SETTEMBRE ARRIVANO MEGA PREMI

Nella puntata del 2 ottobre di Affari Tuoi ha giocato Francesca Atorino dalla Calabria. Dopo un cambio pacco a inizio partita, la concorrente continua a fidarsi del suo istinto, convinta di avere 300mila euro. E così è stato Vai su Facebook

In access prime time “Affari tuoi” registra il 21,8% di share e 4 milioni 501 mila spettatori. #AscoltiTv - X Vai su X

Francesca dalla Calabria trionfa ad Affari Tuoi e vince 300mila euro - Francesca, originaria della provincia di Cosenza, ha trionfato ad Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino in access prime time su Rai Uno. Secondo cosenzachannel.it

Affari Tuoi, De Martino in lacrime dopo la vincita da capogiro di Francesca - Tante emozioni nella puntata del 2 ottobre 2025 tra lacrime di De Martino e Francesca e una palpata al sedere di Ballerina che ha portato benissimo: cosa è successo ... libero.it scrive