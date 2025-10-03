Affari tuoi De Martino lascia lo studio | Io non lo so se ci vedremo domani vincita record
Nella serata del 3 ottobre 2025 è andata in onda una nuova puntata di Affari tuoi che ha donato molte emozioni ai telespettatori dello show televisivo. A giocare è stato Angelo, un artigiano della Sardegna che è riuscito a portare a casa un sorprendente bottino. Ma, nel corso dell’episodio Stefano De Martino è stato anche protagonista di una sorpresa, visto che Herbert Ballerina ha deciso di festeggiare il compleanno del conduttore. In chiusura di puntata, il conduttore ha deciso di lasciare lo studio televisivo, portando via tutte le sue cose, creando una scenetta divertente che ha fatto sorridere i telespettatori. 🔗 Leggi su Dilei.it
Promemoria: domani #BallandoConLeStelle inizierà dopo Affari tuoi, alle 21:25 circa su Rai1 e RaiPlay. Spoiler: #BelenRodriguez sarà ballerina per una notte! - facebook.com Vai su Facebook
