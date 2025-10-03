Aeroporto inaugurato l' ampliamento dell' hangar di manutenzione | un' opera da un milione e mezzo
Continua a espandersi il reparto di manutenzione dell'aeroporto di Forlì, in mano alla società Alba Technics che oggi, venerdì, ha inaugurato l'ampliamento dell'ex hangar Ferruzzi, per permettere di ricoverare l'intero aereo e non lasciar fuori la parte finale della coda, come accadeva prima di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Cambogia, inaugurato il nuovo aeroporto a Phnom Penh
Dopo il più grande impianto fotovoltaico per autoconsumo in Europa, l’aeroporto di Fiumicino ha inaugurato Pioneer: sistema innovativo che riutilizza oltre 700 batterie second life. È oggi il più grande impianto di accumulo in Italia. #PresaDiretta DOMENICA - X Vai su X
Cambogia, nuovo aeroporto a Phnom Penh. Finanziato da Pechino, pensato per il turismo - Sono atterrati oggi i primi aerei nel nuovo aeroporto di Phnom Penh, una struttura costruita da un'azienda cinese con un investimento di almeno due miliardi di dollari e pensata per ... Lo riporta repubblica.it
Aeroporto, a luglio record assoluto. Ora Perugia supera pure Ancona. E a ottobre parte l’ampliamento - Record che cadono mese dopo mese, l’avvio a ottobre di un investimento di oltre 5 milioni e ora anche il sorpasso su Ancona. Segnala lanazione.it