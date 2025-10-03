Aereo precipitato lutto cittadino a Latina per il colonnello Mettini e l’allievo pilota Nucheli
Sarà lutto cittadino a Latina nel giorno dei funerali del colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo, e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli che hanno perso la vita nel tragico incidente aereo dello scorso primo ottobre a Sabaudia. Il velivolo T 260B dell'Aeronautica militare su. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Tragedia a Sabaudia precipita un aereo dell'Aeronautica: due morti Il velivolo militare è caduto durante una missione addestrativa. Il cordoglio del premier Meloni e del ministro degli Esteri Antonio Tajani. Un aereo dell'Aeronautica militare è precipitato nel Pa
Aereo precipitato a Sabaudia, Celentano: "La comunità di Latina è scossa" https://ilfaroonline.it/2025/10/01/aereo-precipitato-a-sabaudia-celentano-la-comunita-di-latina-e-scossa/619564/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca
Aereo militare precipita al Circeo. Morti i due piloti: erano in missione - Un aereo dell'Aeronautica Militare è precipitato ieri mattina nel Parco nazionale del Circeo, a Sabaudia, causando la morte di ...
Precipita aereo dell'aeronautica, morti due militari - 260B del 70° Stormo di Latina precipitato questa mattina all'interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia.