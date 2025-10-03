Aereo precipitato lutto cittadino a Latina per il colonnello Mettini e l’allievo pilota Nucheli

Sarà lutto cittadino a Latina nel giorno dei funerali del colonnello Simone Mettini, comandante del 70° Stormo, e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli che hanno perso la vita nel tragico incidente aereo dello scorso primo ottobre a Sabaudia. Il velivolo T 260B dell'Aeronautica militare su. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

