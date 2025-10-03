Adottata la variante al Psi per aumentare la tutela del paesaggio

Arezzonotizie.it | 3 ott 2025

Il Comune di Cortona ha adottato la variante n.1 al Piano strutturale intercomunale. Il documento prevede più tutele per paesaggio, aree archeologiche e patrimonio storico. Il provvedimento è stato presentato dal sindaco e adottato all’unanimità dal Consiglio comunale del 30 settembre scorso. La. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

