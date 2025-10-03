Adolescenti invisibili e città che ascoltano in silenzio | Morlupi smaschera il giallo della solitudine urbana
Non troppo tempo fa, la mini serie televisiva britannica, Adolescence, ha fatto discutere l’Italia intera, e non solo. Al centro, non tanto un mistero di sangue, ma il dramma – altrettanto inquietante – della distanza che può aprirsi tra genitori e figli. Una crepa che non ha bisogno di un delitto per farsi sentire: basta una porta chiusa, uno schermo acceso, una chat su WhatsApp usata al posto della voce. È in questa fessura che il noir contemporaneo ha trovato terreno fertile, trasformandosi in romanzo sociale. François Morlupi, tra i nomi più originali del panorama italiano, ne è convinto. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, lo scrittore romano ha raccontato il suo ultimo lavoro, Segnale assente (Salani), quinta e ultima, per ora, indagine dei “Cinque di Monteverde”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
