Adesca una donna con un annuncio e la violenta | ai domiciliari un 58enne a Ragusa
Disposti i domiciliari per il 58enne ragusano che, secondo la tesi accusatoria, avrebbe adescato una donna attraverso un annuncio con il quale si cercavano donne per servizi di pulizia in appartamenti e la avrebbe abusata sessualmente. Il Tribunale del Riesame a cui l’uomo si è rivolto attraverso il suo legale, l’avvocato Fabrizio Cavallo ha disposto la sostituzione della misura cautelare della. 🔗 Leggi su Feedpress.me
