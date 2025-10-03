Addio Marquez Ducati disperata | c’è l’annuncio
La carriera di Marquez potrebbe non proseguire con Ducati. Ad esserne convinto, c’è un uomo che lo conosce molto meglio di Dall’Igna e Tardozzi. La stagione di Marc Marquez che si è appena conclusa è una bellissima favola per i suoi fans ed una stoccata al cuore per i suoi – molti – detrattori, tanti dei quali sono proprio italiani come noi in virtù della rivalità mai chiusa davvero con il nostro pilota di punta, Valentino Rossi. Amato o odiato che sia, Marquez è un talento puro e questo è innegabile: il suo nono titolo in carriera lo conferma. Il pilato spagnolo è riuscito tra l’altro in un’impresa sovrumana dal punto di vista psicologico. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: addio - marquez
"Marquez in Honda? Non lo escludo": Puig chiama Marc, addio Ducati? - facebook.com Vai su Facebook
"#Marquez in Honda? Non lo escludo": #Puig chiama Marc, addio #Ducati? - X Vai su X
Pagina 1 | "Marquez in Honda? Non lo escludo": Puig chiama Marc, addio Ducati? - Ora che il Mondiale è finito anche se mancano ancora cinque weekend, con la Ducati campione costruttori per la sesta volta di fila e piloti per la quarta, ma soprattutto con il ritorno in vetta dell’e ... Riporta tuttosport.com
Addio choc per Marquez, batosta tremenda dopo la vittoria: non è più suo - Qualcuno pensava che avrebbe faticato con la Ducati Factory, visto anche come la moto da sempre è stata sviluppata per le caratteristiche di Bagnaia. Secondo fuoristrada.it