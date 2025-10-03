Addio Marquez Ducati disperata | c’è l’annuncio

La carriera di Marquez potrebbe non proseguire con Ducati. Ad esserne convinto, c’è un uomo che lo conosce molto meglio di Dall’Igna e Tardozzi. La stagione di Marc Marquez che si è appena conclusa è una bellissima favola per i suoi fans ed una stoccata al cuore per i suoi – molti – detrattori, tanti dei quali sono proprio italiani come noi in virtù della rivalità mai chiusa davvero con il nostro pilota di punta, Valentino Rossi. Amato o odiato che sia, Marquez è un talento puro e questo è innegabile: il suo nono titolo in carriera lo conferma. Il pilato spagnolo è riuscito tra l’altro in un’impresa sovrumana dal punto di vista psicologico. 🔗 Leggi su Sportface.it