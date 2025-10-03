Addio all’ex scuola Demolizione in arrivo Il giardino si allarga
Sarà demolita la ex scuola di San Martino alla Palma. Le ruspe entreranno in azione lunedì. L’intervento è necessario per motivi di sicurezza, visto che l’immobile, che ospitava anche l’ufficio postale oltre che la materna risulta pericolante. In base alle previsioni il cantiere si concluderà a metà novembre, con l’estensione del giardino pubblico già presente. Da lunedì dunque il giardino sarà chiuso al pubblico per consentire l’avvio dei lavori di demolizione. Saranno temporaneamente rimossi gli arredi dell’area giochi, per consentire l’accesso dei mezzi da lavoro. La demolizione dell’edificio inizierà, salvo condizioni meteorologiche avverse, nella seconda settimana di lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: addio - scuola
Pedemontana alla Bareggia, ruspe nel giardino della scuola: addio alla pista di pattinaggio
L’addio della dirigente scolastica, una vita per la scuola: “La burocrazia soffoca la funzione educativa, ma continuerò a lottare”
Addio alla nuova scuola dell’infanzia, il Comune rinuncia a 4 milioni del Pnrr: scoppia la polemica
Scuola, la rivoluzione del Colonna. Addio a quadrimestri e trimestri: "La formazione prima dei voti" Vai su Facebook
#palazzopignano Scuola in arrivo, addio ai prefabbricati - Crema - X Vai su X
Addio ai cellulari e nuova maturità, a scuola si cambia - “B” come bonus più corposi per l’acquisto dei libri di testo da parte delle famiglie meno abbienti. Segnala repubblica.it
Ex scuola Garibaldi. C’è il via libera alla demolizione - "Rispettiamo l’impegno preso sull’area: in questi giorni sono stati consegnati i lavori per la ... Come scrive lanazione.it