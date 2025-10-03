Addio all’ex scuola Demolizione in arrivo Il giardino si allarga

Sarà demolita la ex scuola di San Martino alla Palma. Le ruspe entreranno in azione lunedì. L’intervento è necessario per motivi di sicurezza, visto che l’immobile, che ospitava anche l’ufficio postale oltre che la materna risulta pericolante. In base alle previsioni il cantiere si concluderà a metà novembre, con l’estensione del giardino pubblico già presente. Da lunedì dunque il giardino sarà chiuso al pubblico per consentire l’avvio dei lavori di demolizione. Saranno temporaneamente rimossi gli arredi dell’area giochi, per consentire l’accesso dei mezzi da lavoro. La demolizione dell’edificio inizierà, salvo condizioni meteorologiche avverse, nella seconda settimana di lavori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

