Addio all' attore Remo Girone morto improvvisamente per turbo - cancro a 76 anni divenne famoso interpretando Tano Cariddi ne La Piovra

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morte improvvisa per Remo Girone, l'attore si è spento nella sua casa del Principato di Monaco, dove viveva da alcuni anni con la moglie Vittoria Remo Girone è morto all'improvviso nella sua casa del Principato di Monaco, dove viveva da alcuni anni con la moglie Vittoria. Divenne famoso inter. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

