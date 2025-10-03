Addio all' attore Remo Girone morto improvvisamente per turbo - cancro a 76 anni divenne famoso interpretando Tano Cariddi ne La Piovra

Morte improvvisa per Remo Girone, l'attore si è spento nella sua casa del Principato di Monaco, dove viveva da alcuni anni con la moglie Vittoria Remo Girone è morto all'improvviso nella sua casa del Principato di Monaco, dove viveva da alcuni anni con la moglie Vittoria. Divenne famoso inter. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Addio all'attore Remo Girone, "morto improvvisamente per turbo - cancro" a 76 anni, divenne famoso interpretando Tano Cariddi ne La Piovra

