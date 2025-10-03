addio alla professoressa morini il dolore dei suoi alunni

Fucecchio, 3 ottobre 20254 – Una professoressa che ha cresciuto generazioni di fucecchiesi (e non solo) ed è ricordata da molti per il suo ruolo di docente di educazione fisica all’istituto Checchi. Fucecchio piange Anna Morini, storica insegnante. Numerosi i messaggi di cordoglio e di ricordo. A partire da quello della scuola: “Tutto il personale dell’istituto Checchi esprime le proprie condoglianze per la scomparsa della professoressa Anna Morini, per tanti anni docente nella nostra scuola. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore. Anna Morini era la madre di Luigi Checchi, presidente della Pubblica Assistenza di Fucecchio: l’associazione di volontariato “si stringe con calore e affetto al presidente Luigi Checchi e alla sua famiglia in questo momento di estremo dolore; Il direttivo, i dipendenti, i volontari e i soci esprimono le più sentite condoglianze alla famiglia di Anna”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

