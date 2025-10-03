Addio a Remo Girone l' attore de La Piovra | aveva 76 anni
Lutto nel mondo dello spettacolo: si è infatti spento all'età di 76 anni l'attore Remo Girone, noto per la sua recitazione ne La Piovra. L'artista è morto improvvisamente nella sua casa di Monte Carlo, a Monaco. Remo Girone è stato un attore molto noto nello scenario italiano. La massima popolarità è arrivata grazie al ruolo di Tano Cariddi, personaggio della serie La Piovra. Nato ad Asmara nel 1948 da genitori italiani emigrati in Eritrea, Girone è appassionato di recitazione fin da ragazzo. Era infatti giovanissimo quando recitava poesie e brani nei teatri. Poi, a 13 anni, si trasferisce a Roma per gli studi superiori, a cui segue poi la carriera universitaria presso la facoltà di Economia e commercio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
