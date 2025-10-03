Addio a Remo Girone il Tano Cariddi de La piovra
AGI - È morto a 76 anni Remo Girone, attore di spessore e intensità, reso popolare dalla sua interpretazione in tv del personaggio ' Tano ' Cariddi ne La Piovra. Una vita per il cinema e il teatro. L' attore è deceduto all'improvviso nella sua casa di Monaco, dove viveva da anni con la moglie Vittoria, dopo una vita dedicata al cinema e al teatro. A dare la notizia Sorrisi e canzoni tv online. Nato ad Asmara, in Eritrea, Remo Girone si è imposto come uno dei volti più noti della tv grazie a ' La Piovra ': dal 1987 in poi, la sua magistrale interpretazione del corrotto e lucido ragioniere Cariddi, simbolo della connivenza tra mafia e finanza, lo rese molto popolare. 🔗 Leggi su Agi.it
