addio a remo girone il tano cariddi de la piovra

Agi.it | 3 ott 2025

AGI - È morto a 76 anni  Remo Girone,  attore  di spessore e intensità, reso popolare dalla sua interpretazione in tv del personaggio ' TanoCariddi  ne  La Piovra. Una vita per il cinema e il teatro. L' attore  è deceduto all'improvviso nella sua casa di  Monaco, dove viveva da anni con la moglie  Vittoria, dopo una vita dedicata al  cinema  e al  teatro. A dare la notizia Sorrisi e canzoni tv online. Nato ad  Asmara, in  Eritrea,  Remo Girone  si è imposto come uno dei volti più noti della tv grazie a ' La Piovra ': dal 1987 in poi, la sua magistrale interpretazione del corrotto e lucido ragioniere  Cariddi, simbolo della connivenza tra  mafia  e  finanza, lo rese molto popolare. 🔗 Leggi su Agi.it

