Addio a Mimmo Picco La città piange il musicista | Ora suona tra le nuvole
Avrebbe compiuto 60 anni il 26 ottobre, ma un improvviso arresto cardiaco si è portato via l’altra sera Domenico ‘Mimmo’ Picco mentre era a Roma dove, con la moglie, aveva accompagnato la figlia. Musicista amato ed apprezzato Mimmo Picco era molto conosciuto in città anche perché è stato il punto di riferimento per tantissime band del Piceno. Insegnante di chitarra alla Music House Academy aveva vinto nel 2022 il ‘ Festival della Canzone Ascolana ’ con il brano ‘Tiempe dure’ suonato assieme a Giorgio e Fabio Gricinella e al sassofonista Vincenzo Antonicelli con cui aveva composto il gruppo ‘I Soliti Ignoti’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: addio - mimmo
