Addio a Maurizio Gatti Dei Il decano degli avvocati
Si è spento l’altra notte l’avvocato Maurizio Gatti Dei. Avvocato civilista di grande professionalità e spessore, molto conosciuto a Prato, aveva fondato nel 1982 lo studio legale associato, che oggi ha sede in piazza Mercatale, insieme a Maurizio Piero Betti. Gatti Dei, 79 anni, lascia la moglie Costanza Malerba, noto avvocato penalista, con cui aveva festeggiato a giugno i 50 anni di matrimonio, la figlia Ludovica, avvocato, e Tommaso, un figlio speciale che lui amava moltissimo. Laureato all’Università di Firenze nel 1972, Gatti Dei aveva preso l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 1975 ed era diventato cassazionista dal 1996. 🔗 Leggi su Lanazione.it
