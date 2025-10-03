Adamant arriva il rinforzo Con Imola debutta Caiazza Un play in più per Benedetto
Potrebbe esserci anche Emanuele Caiazza a referto fra poco più di 48 ore per la sfida tra Virtus Imola e Adamant, terzo turno del campionato di B Nazionale, in programma domenica alle 18 al Pala Ruggi. Il playmaker classe 2003, che si allena ormai da un paio di settimane agli ordini dello staff tecnico biancazzurro, ha convinto coach Benedetto – che già lo aveva allenato a Salerno, lanciandolo in Serie B – e verrà così tesserato dalla società. I tempi tecnici dovrebbero permettere all’ex metronomo di Agrigento, che negli ultimi giorni pareva essersi interessata ma ha virato alla fine sul pari ruolo Zampogna, di essere in campo già ad Imola, consentendo così all’Adamant di aggiungere una rotazione importante in un ruolo in cui, dietro Pellicano, era un po’ scoperta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
