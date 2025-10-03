Adam Driver e Anne Hathaway star del prossimo film diretto da Ron Howard

Amazon MGM Studios ha svelato i primi dettagli di Alone at Dawn, il nuovo lungometraggio diretto dal premio Oscar ispirato a una storia vera. Adam Driver e Anne Hathaway saranno i protagonisti del nuovo film diretto da Ron Howard che si intitolerà Alone at Dawn. Il progetto sarà prodotto grazie al sostegno di Amazon MGM Studios e potrà contare su una distribuzione tradizionale nei cinema prima di approdare sulla piattaforma di streaming Prime Video. Cosa racconterà il film Alone at Dawn è stato scritto da Michael Russell Gunn, dopo il lavoro compiuto sullo script da Erin Cressida Wilson e Amy Herzog. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Adam Driver e Anne Hathaway star del prossimo film diretto da Ron Howard

