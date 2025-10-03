Ad Avellino una folla per Gaza sfida il silenzio

Ad Avellino si muove una folla. Una folla compatta, rumorosa, che avanza senza esitazioni. Parte da via De Conciliis e invade le strade del centro. Passi serrati, passi pesanti, passi che non ammettono sosta.Ogni passo è una dichiarazione, ogni passo è una richiesta di verità.In piazza uniti per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it