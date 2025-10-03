Ad Andezeno torna la Sagra del Cardo della Cipolla piattellina e della Bagna Cauda

La Sagra del cardo diritto bianco avorio, della cipolla piattellina denominata la bionda e della bagna cauda 2025 torna questo autunno ad Andezeno, piccolo comune della città metropolitana di Torino, per un nuovo appuntamento con la cucina della tradizione. Ad attendervi, per la Sagra del Cardo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: andezeno - torna

Torna ad Andezeno la storica Sagra del Cardo, della Cipolla Bionda e della Bagna Cauda! Dal 10 al 12 ottobre 2025, tre giorni tra tradizione, gusto e divertimento. Noi de La Frumenteria siamo orgogliosi di essere main sponsor di questa imperdibile fes - facebook.com Vai su Facebook

Ad Andezeno torna la Sagra del Cardo, della Cipolla piattellina e della Bagna Cauda - La Sagra del cardo diritto bianco avorio, della cipolla piattellina denominata la bionda e della bagna cauda 2025 torna questo autunno ad Andezeno, piccolo comune della città metropolitana di Torino, ... torinotoday.it scrive

Sagra del Cardo, Cipolla Bionda e Bagna Cauda 2025 ad Andezeno: programma e novità - La Sagra del Cardo diritto bianco avorio, della cipolla piattellina “la bionda” e della bagna cauda torna anche nel 2025 ad Andezeno, piccolo centro della Città Metropolitana di Torino, con una nuova ... Come scrive mentelocale.it