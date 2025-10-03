Ad Ancelotti non chiedono più di Neymar | ormai è normale vederlo fuori dai riflettori As
Carlo Ancelotti ha annunciato la lista dei convocati del Brasile per i prossimi amichevoli contro Corea del Sud e Giappone. Per la prima volta da quando è ct della Nazionale brasiliana, non è stato chiesto nulla su Neymar, capitano del Santos. Per ora, il “tema Neymar” non è più al centro dell’attenzione in Brasile. Sempre lo stesso con Neymar. Scrive As: “Neymar è di nuovo infortunato e non c’è una data precisa per il suo ritorno, anche se le previsioni indicano che non sarà prima del prossimo novembre. Con questo scenario, i giornalisti brasiliani si sono ‘dimenticati’ dell’attaccante, che non gioca con la Nazionale dall’ottobre 2023, quando ha subito un grave infortunio contro l’Uruguay. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Brasile, Ancelotti: "Neymar non convocato per scelta tecnica" - Il giocatore non e' stato convocato dal ct italiano per le prossime paritite del Brasile, nelle qualificazioni per i Mondiali. Secondo sport.sky.it