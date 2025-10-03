Ad Abbadia a cavallo con Michy in riva al lago
Anche quest'anno sulla spiagga di Abbadia Lariana torna la manifestazione organizzata dall'associazione "Michy. sempre con noi" riservata ai più piccoli e non solo. Il tutto in ricordo del piccolo Michele (e del papà Stefano) e per raccogliere fondi per finanziare le cure contro le malattie. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Piani dei Resinelli, nasce la prima edizione del Michy Bike Day - VALSASSINA – Nasce la prima edizione del Michy Bike Day, nata da un’idea di Stefano Barra, presidente dell’Associazione Michy sempre con noi, durante una tavolata della festa patronale di Abbadia 2024 ... Da msn.com