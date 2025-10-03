Acquedotto nuovo cuore Finito il delicato intervento
BIENTINA Un intervento complesso che non ha concesso margini di errore nella sua fase cruciale. Una operazione strategica su un tratto fondamentale per l’ approvvigionamento idrico del territorio. Un lavoro interamente progettato e realizzato dal personale di Acque, con un impegno che ha preso avvio nelle officine e che si è concluso pochi giorni fa alle porte della centrale idrica di Bientina, con la sostituzione di una rilevante porzione del collettore dei pozzi. Il progetto consisteva nella rimozione di una parte della vecchia tubazione, che con gli anni aveva subìto un lento ma inesorabile deterioramento, e nella sua sostituzione con un pezzo speciale in acciaio inossidabile, lungo circa 16 metri e con un diametro di 400 millimetri. 🔗 Leggi su Lanazione.it
