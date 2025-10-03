Acqua di cottura delle verdure peché non va buttata e come riutilizzarla

Quante volte abbiamo scolato le verdure bollite, lanciando via quell’acqua fumante come se fosse solo un fastidioso avanzo? Spoiler: praticamente sempre. E questo, come insegna Masterchef, è un delitto culinario di primo grado. L’ acqua di cottura, quella stessa che guardi con sospetto mentre cerchi il colapasta, è in realtà un piccolo elisir di brodaglia. Zucchine, spinaci, carote: ogni verdura, mentre cuoce, rilascia nell’acqua una scia di nutrienti, sali minerali, vitamine e altri bonus che Madre Natura ha pensato per te. Vediamo allora perché quella pozione torbida merita più rispetto. E soprattutto: come puoi riutilizzarla come se fossi il MacGyver dei fornelli, del beauty e della casa. 🔗 Leggi su Dilei.it

