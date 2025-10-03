Acli la preghiera alle Grazie | Troviamo la pace nel nostro cuore - Video

LA PREGHIERA. Un momento di raccoglimento promosso dalle Acli Bergamo nella chiesa delle Grazie. Don Cristiano Re: «Mettiamo davanti a Dio le nostre fatiche desiderosi di ricevere speranza». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Il presidio di preghiera non violenta, promossa da Acli Bergamo, ha raccolto nella chiesa delle Grazie intorno alle 13 di venerdì 3 ottobre molte persone riunite per una preghiera semplice, per stare

