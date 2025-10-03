Acli la preghiera alle Grazie | Troviamo la pace nel nostro cuore - Video
Bergamo, presidio per «pace e giustizia sociale» in piazza Matteotti. Preghiera con le Acli alle Grazie
Il presidio di preghiera non violenta, promossa da Acli Bergamo, ha raccolto nella chiesa delle Grazie intorno alle 13 di venerdì 3 ottobre molte persone riunite per una preghiera semplice, per stare in ascolto della parola di Dio e di quei profeti e profetesse di - facebook.com Vai su Facebook
Preghiera e digiuno per la Terra Santa, martedì alla Chiesa delle Grazie - Le Acli di Bergamo in collaborazione con Molte Fedi sotto lo stesso cielo, l’Agesci, l’Azione Cattolica, il Celim, la Comunità di San Fermo, la Comunità ... Secondo bergamonews.it