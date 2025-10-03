Acireale nel Palazzo del Turismo svelata una scultura dell' artista Matteo Costanzo
Ieri sera, al Palazzo del Turismo di Acireale, è stata svelata la scultura del maestro scultore Costanz, al secolo Matteo Costanzo, dal titolo “Kosmos”. L’opera realizzata in acciaio simboleggia l’incontro tra la psiche e la spiritualità sovrannaturale che lega l’elemento cosmico a quello. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
