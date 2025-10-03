Acireale approvato il nuovo regolamento degli asili nido comunali

Con 16 voti favorevoli e 3 astenuti, il Consiglio comunale di Acireale ha approvato il nuovo regolamento per il funzionamento degli asili nido comunali. Il testo, frutto del lavoro congiunto delle commissioni consiliari e degli uffici, aggiorna norme e procedure alle esigenze delle famiglie di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

